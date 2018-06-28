Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden KKTC'den akaryakıt alımına yasak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) akaryakıt alınmasına ceza getirdi.
GKRY Gümrük Dairesinden yayımlanan genelgeye göre, KKTC’den akaryakıt alan Rumlara, litre başına 4 avro ceza ile tekrar edilmesi halinde araca el koymaya kadar çeşitli cezalar uygulanacak.
Sınır kapılarında görev yapan memurlar, genelge kapsamında KKTC’den Güney Kıbrıs'a geçen araçlarda akaryakıt kontrolleri başlattı.
Türk tarafından gelen araçlarının benzin depolarının doluluk oranını ve göstergelerini inceleyen yetkililer, sürücülerin KKTC’den akaryakıt alıp almadığını denetliyor.
95 oktan kurşunsuz benzinin litresi Rum tarafında 1,23 avrodan (6,55 lira) ve KKTC’de 4,30 liradan satılıyor.
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