Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Lübnan'a komşu olmaları nedeniyle bu ülke ile ortak sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını belirtti.
Lübnan'ı ziyaret eden GKRY Dışişleri Bakanı Hristodoulidis, başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Hristodoulidis, GKRY'nin Lübnan'a komşu olarak, bu ülke ile ortak sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. GKRY'li Bakan, içinde bulunulan zor durumların iş birliği ile aşılması gerektiğini ifade etti.
Hristodoulidis, GKRY'nin, birtakım zorluklar yaşayan Lübnan'a tam destek verdiğini bu çerçevede, 15 Mart'ta Roma'da düzenlenen konferansa katıldıklarını ve Lübnan ordusuna 15 milyon avrodan fazla askeri teçhizat ile destek verilmesini onayladıklarını aktardı.
Hristodoulidis, GKRY'nin ayrıca Lübnan hükümetine verdiği desteğin açık göstergesi olarak 6 Nisan'da yapılacak Paris konferansına da katılacağını söyledi.
- Lübnanlı Bakan'ın "Suriyeli sığınmacı" tepkisi
Lübnan Dışişleri Bakanı Basil de GKRY'den Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusunda yardım isteyerek, ülkesinin artık sığınmacıları konuk etme gücünün kalmadığını ifade etti.
Suriye'deki toplam 18 şehirden 16'sında durumların sakinleşmeye başladığını aktaran Basil, aralarında Avrupa Birliğinin de olduğu uluslararası toplumun Suriyeli sığınmacılara Lübnan'da kalmaları için yardım etmesine artık tahammül edemediklerini vurguladı.
"Onlara yardım etmek isteyen, Suriye topraklarını güvenli hale getirsin. Lübnan'da kalmalarının sağlanması komplodur." ifadelerini kullanan Basil, ülkesine yardım etmek isteyenler için en kolay yolun ise Lübnan ürünlerine teşvik edilmesi ve Lübnan mallarının Avrupa pazarlarına sokulmasının sağlanması olduğuna dikkati çekti.
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