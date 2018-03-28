Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Lübnan'a komşu olmaları nedeniyle bu ülke ile ortak sorunlarla karşı karşıya bulunduklarını belirtti.

Lübnan'ı ziyaret eden GKRY Dışişleri Bakanı Hristodoulidis, başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Hristodoulidis, GKRY'nin Lübnan'a komşu olarak, bu ülke ile ortak sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. GKRY'li Bakan, içinde bulunulan zor durumların iş birliği ile aşılması gerektiğini ifade etti.

Hristodoulidis, GKRY'nin, birtakım zorluklar yaşayan Lübnan'a tam destek verdiğini bu çerçevede, 15 Mart'ta Roma'da düzenlenen konferansa katıldıklarını ve Lübnan ordusuna 15 milyon avrodan fazla askeri teçhizat ile destek verilmesini onayladıklarını aktardı.

Hristodoulidis, GKRY'nin ayrıca Lübnan hükümetine verdiği desteğin açık göstergesi olarak 6 Nisan'da yapılacak Paris konferansına da katılacağını söyledi.

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