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Güney Kıbrıslılar sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 19:32 | Son Güncelleme

Oy verme işlemi sona erdi - Sandık çıkışı anketlerine göre Anastasiadis önde

Yeni liderlerini belirlemek amacıyla bugün sandık başına gidilen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) oy verme işlemleri tamamlanarak sayımlara geçildi. Sandık çıkış anketlerine göre liberallerin oluşturduğu Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) adayı mevcut lider Nikos Anastasiadis seçimi önde götürüyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaklaşık 550 bin seçmen yeni başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.

Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 18.00'de sona erdi.

Seçimde, Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız aday Stavros Malas yarışıyor.

Lider olacak aday 5 yıl süreyle GKRY'yi yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek.

- Anastasiadis önde

Sandık çıkışı anket sonuçlarına göre, DİSİ adayı Anastasiadis önde gidiyor. Anketlere göre, yüzde 55 - 60 arasında bir oy oranıyla seçimin galibi olarak tahmin edilirken, AKEL adayı Stavros Malas'ın 40-45 arası bir oy oranına sahip olacağı öngörülüyor.

Oy sayımının sandıkların kapatılmasının hemen ardından başlaması ve seçimde adayların aldıkları oylara ilişkin ilk güvenilir sonuçların en geç 2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Kesin sonuçların alınmasından sonra Lefkoşa'daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu'nda yeni başkan törenle ilan edilecek. Seçilecek yeni başkanın resmi yemin töreni ve Rum Meclisi'ne yeni başkan ataması ilerleyen günlerde yapılacak.

Geçen hafta yapılan ilk tur seçimlerde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas da 30,3'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DİSİ adayı Nikos Anastasiadis Güney Kıbrıs seçim

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