Güney Kıbrıs'ta öğretmen ve eşi, evlerinde bıçaklanarak öldürüldü (2)

Rus üvey çocuk, anne ve babasını öldürme şüphesiyle sorguya alındı
ÜVEY OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmen Yorgos Hacıyeorgiu (60) ve memur eşi Dinas Sergiu (59) evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir gelişme şandı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürüten Rum polisi, çelişkili ifadeler veren Dinas Sergiu'nun daha önceki evliliğinden olan 15 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)-
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