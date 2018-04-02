Güney Kıbrıs'ta uyuşturucu tedavisinde 11 kişi öldü, tedavi programı durduruldu

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde uyuşturucunun yaygınlaşması nedeniyle uygulamaya başlanan tedavi programında son dört yılda 11 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine, Rum Sağlık Bakanlığı programı durdurma kararı aldı.
Rum Kesimi'nde son yıllarda artan uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi programlarına başlandı. Larnaka'da özel bir klinikte de bu konuda çalışmalar yapıldı. Ancak Larnaka'daki klinikte uyuşturucu tedavisi gören kişilere 'yasal eroin' olarak tasvir edilen ve uyuşturucu bağımlılığını azaltarak yok etme hedefiyle kullanılan 'Oxycontin' maddesiyle uygulanan tedavi ölümlere neden oldu. Ölüm sayısının son dört yılda 11'e çıkması üzerine Rum Sağlık Bakanlığı tedavi programının durdurulmasına karar verdi. Güney Kıbrıs'ta son 10 yılda yaklaşık 160 kişinin uyuşturucudan öldüğü belirtildi.
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