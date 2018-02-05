Güney Kıbrıs'taki seçim

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yeniden başkan seçilen Nikos Anastasiadis, ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak görevini yapacağını belirtti.
Kıbrıslı Rumları 5 yıl daha yönetecek Anastasiadis, zafer konuşmasını Lefkoşa'daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu'nda düzenlen resmi törende yaptı.
Anastasiadis, parti üyelerine, ailesine ve seçimlerde oy veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Bugün halk, güçlerimizi birleştirmek için bana önemli bir yetki verdi. Kampanya döneminde ne denmiş olursa olsun bugün ideolojik farklılıklarımızı bir kenara bırakıyorum." dedi.
Kıbrıs meselesini "ilk önceliği" olarak niteleyen Anastasiadis, Kıbrıslı Rumların endişe ve güvenlik kaygılarının yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de "makul hassasiyetlerini" göz önünde tutacak bir çözüm için çalışacağını kaydetti.
Seçimi kaybeden Stravros Malas ise halkın kararına saygı göstereceğini söyledi. Malas, destekçilerine teşekkür ederek, "Mücadelemiz ne sandıkta başlamıştı ne de orada sona erdi. Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek ve sosyal adaleti sağlamak için mücadelemiz devam edecek." şeklinde konuştu.
Güney Kıbrıslıların sandık başına gittiği seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, Anastasiadis oyların yüzde 56'sını, rakibi Malas ise oyların yüzde 44'ünü almıştı.
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