HABER

Güney Kıbrıs'taki seçim

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

Seçimi kazanan Anastasiadis: - "Kampanya döneminde ne denmiş olursa olsun bugün ideolojik farklılıklarımızı bir kenara bırakıyorum"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yeniden başkan seçilen Nikos Anastasiadis, ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak görevini yapacağını belirtti.

Kıbrıslı Rumları 5 yıl daha yönetecek Anastasiadis, zafer konuşmasını Lefkoşa'daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu'nda düzenlen resmi törende yaptı.

Anastasiadis, parti üyelerine, ailesine ve seçimlerde oy veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Bugün halk, güçlerimizi birleştirmek için bana önemli bir yetki verdi. Kampanya döneminde ne denmiş olursa olsun bugün ideolojik farklılıklarımızı bir kenara bırakıyorum." dedi.

Kıbrıs meselesini "ilk önceliği" olarak niteleyen Anastasiadis, Kıbrıslı Rumların endişe ve güvenlik kaygılarının yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de "makul hassasiyetlerini" göz önünde tutacak bir çözüm için çalışacağını kaydetti.

Seçimi kaybeden Stravros Malas ise halkın kararına saygı göstereceğini söyledi. Malas, destekçilerine teşekkür ederek, "Mücadelemiz ne sandıkta başlamıştı ne de orada sona erdi. Kıbrıs'ı yeniden birleştirmek ve sosyal adaleti sağlamak için mücadelemiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıslıların sandık başına gittiği seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, Anastasiadis oyların yüzde 56'sını, rakibi Malas ise oyların yüzde 44'ünü almıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GKRY lideri Nikos Anastasiadis Güney Kıbrıs Rum Yönetimi seçim Stavros Malas

En Çok Okunan Haberler

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar'a büyük şok! 81 ilden başvuru yapılacak

Adnan Oktar'a büyük şok! 81 ilden başvuru yapılacak

Günlük burç yorumları 5 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 5 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Acil servislerde başlatılan yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı(EK BİLGİLERLE)

Acil servislerde başlatılan yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı(EK BİLGİLERLE)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.