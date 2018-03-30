HABER

Güney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 19:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz'ı ziyaret eden Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, inşaatı devam eden Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz'ı ziyaret eden Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, inşaatı devam eden Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ziyaretten dolayı Büyükelçi Choı Hong-Ghı'ya teşekkür edip, köprünün maketini hediye etti.
Büyükelçi Choı Hong-Ghı ardından, geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün Lapseki Şekerkaya mevkiindeki inşaat alanını gezdi. Köprü hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi alan Büyükelçi Choı Hong-Ghı, "Bu köprüyü, Koreli şirketlerin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar içerisinde en manidar yatırımlardan birisi olarak görüyorum. Kore elçisi olarak bugün buraya gelmemin nedenlerinden biri bunu yerinde görmek oldu. Gelip gördüm ki Belediye Başkanımızdan aldığım bilgi; çok iyi olacak, bölgesel anlamda hem Türkiye için hem dünya için çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir elçi olarak son derece gurur duyuyorum ve Türkiye'nin gelişmesinde de ileride katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Güney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldıGüney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldıGüney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldıGüney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldı

Güneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyorGüneş Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun kızının evini satıyor
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldıOnur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!Canlı yayında Ankara'yı karıştıracak sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

İlginizi Çekebilir

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ davasında tahliye kararı!

FETÖ davasında tahliye kararı!

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Türkiye'nin yol haritası ne olacak? 'Afrin, Antakya'ya ait olacak'

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.