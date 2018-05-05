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Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Trump ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 02:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'u 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ağırlayacak

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Trump-Moon görüşmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da görüşecek iki liderin üçüncü kez bir araya geleceği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğu vurgulandı.

Görüşmede, 27 Nisan'da Moon ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirve sonrasında yaşanan diplomasi sürecinin ele alınacağı ve Trump'ın ilerleyen haftalarda Kim ile yapacağı görüşmenin de konuşulacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşecekleri yerin ve görüşme tarihinin belli olduğunu ve bunları kısa süre içinde açıklayacaklarını bildirmişti. Trump, "Seyahat ayarlandı. Şu anda elimizde bir tarih ve lokasyon var. Çok yakında bunları açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, daha önceki bir açıklamasında ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilerleyen haftalarda yapacağı görüşmenin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde olabileceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Devlet Başkanı Moon Jae-in Donald Trump Güney Kore

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