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Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Trump ve Kim'e sıkı çalışma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:16 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon'dan Trump ve Kim'e sıkı çalışma çağrısı

SİNGAPUR (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a nükleer müzakerelerde bir dönüm noktasına varmak için daha sıkı çalışmaları çağrısında bulundu.

Singapur'da düzenlenen bir foruma katılan Moon, Washington ve Pyongyang yönetimlerinin, anlaşmaya varmaları konusunda iyimser olduğunu belirtirken uluslararası toplumun nükleer silahsızlanma sözlerinin tutulmamasına vereceği yanıtın sert olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Trump ve Kim'e müzakerelerde bir dönüm noktasına varmak için daha sıkı çalışmaları çağrısı yapan Moon, müzakere sürecinde zorlu safhalardan geçilebileceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

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Güney Kore kim Moon Jae-In nükleer müzakereler Trump

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