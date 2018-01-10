Güney Kore Devlet Başkanı'ndan, Kuzey Kore lideriyle görüşme sinyali

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, belirli şartlar yerine getirildiği taktirde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmeye açık olduğunu söyledi.
Moon, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak olmasını "çok istenen" bir durum olarak nitelendirdi.
Koreler arası ilişkilerin, Kuzey'in nükleer programının durdurulması konusunda ilerleme kaydedilmediği sürece gelişemeyeceğine dikkati çeken Moon, provokasyonlara yeniden başlaması halinde Kuzey Kore'nin daha sert uluslararası yaptırım ve baskılarla karşılaşacağını savundu. Moon, "Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması, barış ve hedefimizin yoludur." dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı, Koreler arası ilişkileri geliştirmeye ve Kuzey'in nükleer programının yol açtığı gerilimi çözümlemeye yardımcı olması halinde "her türlü toplantıya açık olduğunu" söyledi.
Kuzey Kore ile daha fazla görüşme ve iş birliği için çaba sarf edeceğini söyleyen Moon, "Bir zirve düzenlemek için bazı şartların oluşturulması gerek. Belirli düzeyde bir başarı konusunda garanti verilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesine yer verdi.
İki ülkenin üst düzey yetkililerini yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez bir araya getiren dünkü toplantının ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına atlet, idareci, gözlemci, gazeteci ve taraftarların yer alacağı bir delegasyon göndereceği kaydedilmişti.
(AA)
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