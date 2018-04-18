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Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

Kang: - "Güney Kore, Özbekistan ile stratejik ortaklık ilişkileri ve geniş kapsamlı ikili işbirliğini daha da geliştirmeye hazır"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ülkesinin Özbekistan ile stratejik ortaklık ilişkileri ve geniş kapsamlı ikili işbirliğini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kang temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının kasım ayında yaptığı görüşmede sağlanan mutabakatın Özbekistan-Güney Kore ilişkilerinin bir üst düzeye çıkarılmasına katkıda bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, iki ülke arasında giderek gelişen işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkanları ve tarafları ilgilendiren küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

Mirziyoyev, Özbekistan ile Güney Kore arasındaki yüzyıllara dayalı dostluk ilişkilerinin pekişmesi ve stratejik ortaklık ilişkilerinin sürekli gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında yapılması öngörülen üst düzey görüşmelerin Özbekistan-Güney Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynayacağını belirten Mirziyoyev, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in Kore yarımadasında ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik sürdürdüğü politikayı tam olarak desteklediklerini vurguladı.

Kang da Güney Kore vatandaşları için vize uygulamasını kaldırdığı için Özbekistan yönetimine teşekkür etti. Vizelerin kaldırılmasının iki ülke arasındaki turizm artıracağını belirten Kang, "Güney Kore, Özbekistan ile stratejik ortaklık ilişkileri ve geniş kapsamlı ikili işbirliğini daha da geliştirmeye hazır." ifadesini kullandı.

Kang, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüşerek taraflar arasındaki işbirliği meselelerini ele aldı.

Özbekistan'ın en büyük yatırım ve ticari ortaklarından biri olan Güney Kore, şimdiye kadar ülke ekonomisine 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Halen Özbekistan'da 400'den fazla Güney Kore sermayeli işletme ve firma faaliyet yapıyor. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2016 yılında yüzde 27 artışla 1 milyar 360 milyon dolar oldu.

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