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Güney Kore helikopterinde Türk sanayisine görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

KUH Surion helikopterlerinin kuyruk kısmı haricinde tüm gövde montajı ve gövdeyi oluşturan parçaların büyük kısmının imalatında Türk firmaları görev alıyor

GÖKSEL YILDIRIM - Havacılık sanayisinde faaliyet gösteren Türk firmaları, Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries'in (KAI) Kore Genel Maksat Helikopteri (KUH Surion) üretiminde önemli sorumluluklar üstleniyor.

KAI'nin Savunma Sanayii Müsteşarlığına (SSM) karşı offset yükümlülükleri kapsamında KUH Surion helikopteri için Coşkunöz Savunma ve Havacılık tarafından üretilen orta gövde ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından yapılan ön gövde montajı Güney Kore'de gerçekleştirildi.

KAI ile SSM arasında 2007'de imzalanan sözleşme doğrultusunda Kale Havacılık, Epsilon Kompozit ve Yüksel Kompozit tarafından imal edilen parçaların TAI tarafından montajı yapılarak KUH Surion helikopterlerinin ön gövdesi Türkiye'de üretilmeye başlandı.

KUH Surion helikopterlerinin orta gövde montaj işi de 2015'te başlayan çalışmalar sonunda Coşkunöz Savunma ve Havacılık firmasına aktarıldı. Bir kısmı Kale Havacılık ve Epsilon Kompozit tarafından imal edilen parçalardan oluşan ilk orta gövde montajı şubat ayında yapıldı.

Böylece KUH Surion helikopterlerinin kuyruk kısmı haricinde tüm gövde montajı ve gövdeyi oluşturan parçaların imalatının büyük kısmı yerli firmalar tarafından gerçekleştirilir hale geldi. Orta ve ön gövdeler Güney Kore'ye götürülerek helikoptere monte edildi.

Coşkunöz Savunma ve Havacılık, 10 yıllık dönemde 60 adet genel maksat helikopter gövdesi için çalışma yapacak.

Coşkunöz Savunma ve Havacılık, 2006 yılında kurulmasının bir yıl sonrasında imalata başladı ve sağladığı gelişmeyle bin 500'den fazla parçayı üretime aldı. Şirket, 2012'de kaynak, montaj, entegrasyon, tasarım ve mühendislik hizmetlerini de envanterine kattı.

Hassas işleme yöntemi kullanarak uçak ve helikopter gövdesiyle motor parçaları üreten şirket, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkunöz Savunma ve Havacılık Kore Genel Maksat Helikopteri KUH Surion TAİ

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