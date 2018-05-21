Güney Kore helikopterinde Türk sanayisine görev

GÖKSEL YILDIRIM - Havacılık sanayisinde faaliyet gösteren Türk firmaları, Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries'in (KAI) Kore Genel Maksat Helikopteri (KUH Surion) üretiminde önemli sorumluluklar üstleniyor.

KAI'nin Savunma Sanayii Müsteşarlığına (SSM) karşı offset yükümlülükleri kapsamında KUH Surion helikopteri için Coşkunöz Savunma ve Havacılık tarafından üretilen orta gövde ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından yapılan ön gövde montajı Güney Kore'de gerçekleştirildi.

KAI ile SSM arasında 2007'de imzalanan sözleşme doğrultusunda Kale Havacılık, Epsilon Kompozit ve Yüksel Kompozit tarafından imal edilen parçaların TAI tarafından montajı yapılarak KUH Surion helikopterlerinin ön gövdesi Türkiye'de üretilmeye başlandı.

KUH Surion helikopterlerinin orta gövde montaj işi de 2015'te başlayan çalışmalar sonunda Coşkunöz Savunma ve Havacılık firmasına aktarıldı. Bir kısmı Kale Havacılık ve Epsilon Kompozit tarafından imal edilen parçalardan oluşan ilk orta gövde montajı şubat ayında yapıldı.