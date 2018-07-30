HABER

Güney Kore heyeti, Kore gazilerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:18 | Son Güncelleme

19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ve beraberindekiler, ilçede yaşayan Kore gazilerine ziyarette bulundu

İSTANBUL (AA) - 19. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ve beraberindekiler, ilçede yaşayan Kore gazilerini ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, festivale katılan Kore heyeti, ilçede yaşayan Kore gazileri Ekrem Çakır ve Ahmet Özkan'ı evlerinde ziyaret etti. Heyete, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de eşlik etti.

Güney Kore Cheonan Belediye Başkanı Koo Bon Young ve beraberindekiler, Türk ordusunun Kore savaşındaki kahramanlıkları dolayısıyla Kore gazilerine duydukları minneti göstermek adına gazi Ekrem Çakır'ın önünde yere kapandı. Kore'de büyüklere saygıyı göstermek için yapılan hareket sonrası heyet, yanlarında getirdikleri hediyeleri Ekrem Çakır'a sundu.

Koo Bon Young, Kore gazisi Çakır'a savaşla ilgili hatırladığı anıları sordu. Duygusal anların yaşandığı ziyarette gazi Çakır'ı Kore'ye davet edildi.

Heyet daha sonra Büyükçekmece'de yaşayan diğer Kore gazisi Ahmet Özkan'ın evine gitti. Kore heyeti burada da saygılarını göstermek için Kore gazisinin önünde de yere kapandı, Özkan'a çeşitli hediyeler verdi.

Burada kısa bir konuşma yapan Koo Bon Young, gazilerle görüşmenin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, "Ülkemizin zorlu zamanlarında bizlere yardımcı olan, ülkemize gelmiş olan gazilerimizi burada birebir görmüş olmak bizi çok duygulandırdı. İki ülkenin kardeş ilişkilerinin ilerleyen dönemlerde daha da güçlü şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Gürültüsüz Türkiye için adımlar atılıyorGürültüsüz Türkiye için adımlar atılıyor
Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklamaBitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece gazi Kore ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.