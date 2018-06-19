Güney Kore ile ABD'nin askeri tatbikatları durdurması

Güney Kore ve ABD, ağustos ayında yapılması planlanan Ulchi Özgürlük Koruyucu (UFG) isimli ortak tatbikatı askıya almayı kararlaştırdı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın iş birliğinin ardından Güney Kore ve ABD, ağustos ayında düzenlenmesi planlanan savunma tatbikatı UFG'ye ilişkin planlanan tüm faaliyetleri askıya almayı kararlaştırdı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Güney Kore ve ABD, ek önlemler üzerinde istişareleri sürdürmeyi planlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, diğer müttefik eğitim tatbikatlarıyla ilgili henüz herhangi bir karar bulunmadığını belirtti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, hükümetin, kararın Kuzey Kore ile görüşmelere ivme kazandırmaya yardımcı olacağına inandığını belirtti.

Pentagon Sözcüsü Dana White, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın bağlılıklarıyla uygun ve müttefikimiz Güney Kore ile uyum içinde ABD, ağustos ayındaki tüm savunma amaçlı savaş oyunu planlarını durdurmuştur." ifadesini kullanmıştı. White, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin bu hafta içinde bir araya gelerek ABD ile Güney Kore askeri tatbikatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını aktarmıştı.