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Güney Kore: Libya'ya gönderilen savaş gemisinin amacı insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

Güney Kore: Libya'ya gönderilen savaş gemisinin amacı insani yardım

TRABLUS (AA) - Güney Kore, Libya'ya gönderilen savaş gemisiyle bu ülkede kaçırılan teknisyen vatandaşı ve diğer Korelilere insani yardım ulaştırılmasının amaçlandığını duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdusselam Kacman, Güney Kore Trablus Büyükelçisi Choi Sung-soo ile bir araya geldi.

İkili, geçen ay Libya'nın batısındaki Hasavine bölgesinde kaçırılan biri Güney Koreli, 3'ü Filipinler vatandaşı 4 kişiyle ilgili görüşme yaptı.

Kaçırılanların durumuna büyük önem verdiklerini ifade eden Güney Koreli Büyükelçi, ülkesinin geçen hafta Libya'ya gönderdiği savaş gemisi hakkında da bilgi verdi. Büyükelçi, savaş gemisinin Güney Koreli teknisyen ve Libya'da bulunan diğer Korelilere ihtiyaç halinde insani yardım sunma amacıyla gönderildiğini belirtti.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Kacman ise UMH'nin bu meseleyi yakından takip ettiğini ve serbest bırakılmaları için gereken çabayı sarf edeceğini söyledi.

Kacman görüşmede ayrıca UMH'nin Güney Kore ile iyi ilişkiler içinde olmayı önemsediğini aktardı.

Güney Kore geçen perşembe günü Libya'ya savaş gemisi gönderdiğini açıklamıştı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte de 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kaçırılan 4 kişi için bölgeye savaş gemisi gönderebileceğini belirtmişti.

Libya Endüstriyel Nehir İdaresi Birimi yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı bir grup 6 Temmuz'da 4 araçla ülkenin güney batısında Nehir İdaresi Birimi'ne bağlı olan ve başkent Trablus'a su tahliyesinin yapıldığı Hasavine bölgesine gelerek, burada çalışan Filipinler vatandaşı 3 mühendis ile Güney Koreli 1 teknisyeni kaçırmıştı.

Libyalı bir medya şirketinin Facebook hesabından daha önce paylaşılan videoda, rehine gibi görünen kişilerden biri Koreli olduğunu söyleyerek yardım istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Hasavine Libya

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