SEUL (AA) - Güney Kore şirketi Shinil Group, batığı bulunan Rus savaş gemisinin milyarlarca dolarlık altın taşıyor olabileceği iddiasını geri çekti.

Shinil Group'un bugün göreve başlayan başkanı Çoi Yong-seok, konuyla ilgili Seul'de basın toplantısı düzenledi.

Çoi, şirketin batıkta 130 milyar dolar değere sahip 200 ton altın bulunabileceği yönündeki "doğrulanmamış, spekülatif" materyal ve basındaki haberlere dayanan iddiasından ötürü özür diledi.

Şirketin başkanı, "Donşkoy'de altın külçe ya da altın para olup olmadığını ve varsa miktarının ne olacağını kestirmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

Shinil Group'un Çoi'den önceki başkanı Ryu Sang-mi ve diğer yönetim kurulu üyeleri, hazine iddiasının, finansal bir sahtekarlığı maskelemek için ortaya atıldığı yönünde kamuoyunda artan şüpheler üzerine hedef haline gelmişti.

Ryu'nun akrabalarının, aynı isimle kripto para satışı yapan ve merkezi Singapur'da bulunan bir şirketi yönettiği, bu şirketin, batıkta hazine bulunduğu iddiasından kar elde etmeyi planladığı yönünde haberler çıkmıştı. Çoi, bu haberlere ilişkin tatmin edici bir açıklama yapmadı.