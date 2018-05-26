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Güney Kore Trump'ın zirve açıklamasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

Güney Kore Trump'ın zirve açıklamasından memnun

SEUL (AA) - Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir zirveye hala açık olduğu" ifadesiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom yaptığı açıklamada, ABD ve Kuzey Kore arasında zirvenin yapılma ihtimalinin hala geçerli olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kim Eui-kyeom, "Gelişmeleri dikkatli bir şekilde takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, iki gün önce Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını belirtmişti.

Daha sonra Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, Trump'ın zirveyi iptal etmesine rağmen, ABD ile görüşmelere açık olduklarını söylemişti.

Trump, dün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geleceği bir zirveye hala açık olduğunu ve 12 Haziran'da dahi bu buluşmanın mümkün olabileceğini ifade etmişti.

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Güney Kore Kuzey Kore Trump Zirve

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