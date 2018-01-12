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Güney Kore'de eski devlet başkanının mal varlığı dondurulacak

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- Mahkeme, savcılığın, Park'ın 5,62 milyon dolarlık mal varlığını dondurma talebini kabul etti

Güney Kore'de mahkeme, yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmaktan cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin mal varlığını dondurma kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölgesi Mahkemesi, savcılığın Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ile ilgili rüşvet davasında yargılanan Park'ın yaklaşık 5,62 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının dondurulması talebini kabul etti.

Mahkeme davada hüküm verene kadar, Park, banka hesapları ve konutunda herhangi bir alım, satım, nakil ya da kiralama işlemi yapamayacak.

Park'ın nakit 940 bin dolar değerindeki varlığı dondurulmayacak.

Eski Devlet Başkanı'nın, Mayıs 2013 ila Eylül 2016 döneminde NIS'ten toplamda 3,43 milyon dolar aldığını ileri süren savcılık, üç istihbarat şefinin Park'a her ay para verdiğini belirlemişti.

Savcılık geçen hafta Park'a yönelik rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarını iddianameye eklemişti.

Park'ın Güney Kore'de görevinden azledilen ilk devlet başkanı olmasına yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen devlet işlerine müdahil olduğunun, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2017'de Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine hükmetmişti.

Park, 30 Mart'tan bu yana Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde tutuklu yargılanıyor.

(AA)

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