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Güney Kore'de hastanede yangın: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 04:39 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Ülkenin güneyindeki Milyang kentinde bir hastanede çıkan yangın sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı

SEUL (AA) - Güney Kore'de bir hastanede çıkan yangında 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberinde, ülkenin güneyinde yer alan Milyang kentindeki bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 8 kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 40'ı aştığı duyuruldu.

Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

(AA)

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