Güney Kore'de hava üssünde helikopter kazası

ANKARA/SEUL (AA) - Güney Kore'de bir deniz piyade hava üssünde meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yonhap ajansının haberine göre, Deniz Piyade Kolordusundan yapılan açıklamada, Pohang kentindeki askeri bir havaalanında, tamir edildikten sonra deneme uçuşu yapan, deniz piyadelerine ait helikopterin yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek alev aldığı bildirildi.
Açıklamada, helikopterdeki 5 kişinin öldüğü, yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ordunun kazanın sebebini belirlemek için bir araştırma komisyonu oluşturacağı kaydedildi.
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