Güney Kore'de işçiler artık haftada en fazla 52 saat çalışacak

Güney Kore'de vatandaşların hayat kalitesini arttırma çabaları çerçevesinde bugünden itibaren işçiler, haftada en fazla 52 saat çalışacak.

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in'i kampanyası sırasında sözünü verdiği çalışma saatlerinin düşürülmesine ilişkin yasa yürürlüğe girdi.

Yeni yasayla 300'den fazla işçiye sahip iş yerlerinde, resmi dairelerde ve devlete ait kuruluşlarda haftada en fazla 52 saat çalışılacak, bunun 12 saati fazla mesai olarak kabul edilecek.

İşçileri 52 saatten fazla çalıştıranlara 2 yıla kadar hapis ya da yaklaşık 20 milyon won (yaklaşık 115 bin TL) para cezası verilecek.

Güney Kore, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) üye ülkeler arasında en uzun çalışma saatlerine sahip olanlar arasında yer alıyordu. Ülkede haftada en fazla 68 saat çalışılıyordu.

