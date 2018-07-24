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Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar için yeni bütçe

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar için yeni bütçe

Güney Kore, Japon askerlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullandığı Güney Koreli kadınlar için Japonya tarafından sağlanan yaklaşık 9 milyon dolarlık (1 milyar yen) fonun yerine geçecek bütçe tasarısını onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı, Japonya tarafından hayatta kalan istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için sağlanan paranın yerine geçecek bir bütçenin, kabine tarafından onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Güney Kore hükümetinin, Japonya'dan alınan parayı "donduracağı" ve hayattaki istismar mağduru kadınları desteklemek için benzer miktarda kendi fonunu oluşturacağı kaydedildi.

Paranın nasıl kullanılacağına, Japon hükümeti ile yapılacak görüşmelerin ardından karar verilecek.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.

Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.

Anlaşmada istismar mağduru kadınlar ve hayattaki aile fertlerine yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım fonunun ödenmesi öngörülse de Güney Koreli kadınlar, 2016'da tazminat almayı reddederek Japonya Başbakanı Abe'nin kendilerinden yüz yüze özür dilemesini istemişti.

Geçen yıl mayıs ayında göreve gelen Devlet Başkanı Moon ise Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal açıdan kabul edilemez bulduğunu savunarak konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.

Moon, selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü özür dilemişti. Moon, Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendirmişti.

Araştırmacılar, ABD-Çin güçlerinin Tengchong'u Japonya'dan aldığı sırada kentte 70-80 kadar köle olarak kullanılan kadın olduğunu belirtiyor. Bunların 23'ü Müttefik Kuvvetleri tarafından esir olarak alınırken, gerisinin Japon askerleri tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore istismar mağduru kadınlar

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