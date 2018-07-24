Güney Kore'de istismara uğrayan kadınlar için yeni bütçe

Güney Kore, Japon askerlerin İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullandığı Güney Koreli kadınlar için Japonya tarafından sağlanan yaklaşık 9 milyon dolarlık (1 milyar yen) fonun yerine geçecek bütçe tasarısını onayladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı, Japonya tarafından hayatta kalan istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için sağlanan paranın yerine geçecek bir bütçenin, kabine tarafından onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Güney Kore hükümetinin, Japonya'dan alınan parayı "donduracağı" ve hayattaki istismar mağduru kadınları desteklemek için benzer miktarda kendi fonunu oluşturacağı kaydedildi.

Paranın nasıl kullanılacağına, Japon hükümeti ile yapılacak görüşmelerin ardından karar verilecek.

Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.