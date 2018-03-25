Güney Kore'de kayalığa oturan gemidekiler kurtarıldı

Güney Kore'nin güneybatı kıyısı açıklarında büyük bir kayalığa çarpan yolcu gemisindeki 163 kişi kurtarıldı.

Yonhap ajansının Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamalara dayandırdığı haberine göre, başkent Seul'un yaklaşık 400 kilometre güneyinde yer alan Shinan bölgesi açıklarındaki kayalığa oturan gemideki 158 yolcu ve 5 mürettebat kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, gemidekilerin balıkçı tekneleri ve sahil güvenlik botları ile karaya çıkarıldığını ve kazada hafif yaralanan 6 kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Gemi batmadığı için kurtarma operasyonunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği de kaydedildi.

Haberde, yetkililer tarafından daha önce 187 olarak belirtilen yolcu sayısının 158 olarak düzeltildiği bildirildi.

Yolcu gemisinin, sisli havada bir balıkçı teknesine çarpmamak için kayalıklara oturduğu ifade edilmişti.