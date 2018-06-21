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Güney Kore'de köpek eti işletmesine ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 21:08 | Son Güncelleme

Köpeklerin etleri için öldürülmesinin yasa dışı olduğuna karar veren mahkeme, bir köpek çiftliği işletmecisini 2 bin 700 ABD doları ödemeye mahkum etti

Güney Kore'nin Bucheon kentinde bir mahkeme, köpek çiftliği işletmecisini suçlu bularak 2 bin 700 ABD doları para cezası verdi.

South China Morning Post internet sitesindeki habere göre mahkemenin, Güney Koreli hayvan hakları örgütü Care'in, geçen yıl hayvanları nedensizce öldürmekten bir köpek çiftliği sahibine açtığı davanın nisan ayında sonuçlandığını ve işletmecinin suçlu bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme, et tüketiminin köpekleri öldürmek için yasal bir neden olmadığı gerekçesiyle işletmeciyi, 2 bin 700 ABD doları ödemeye mahkum etti.

Hayvan hakları örgütü Care'in avukatı Kim Kyung-eun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "mahkemenin, köpeklerin sadece eti için öldürülmesinin yasa dışı olduğuna hükmeden ilk mahkeme olması nedeniyle çok önemli olduğunu ve köpek eti tüketiminin tamamen yasaklanması için emsal temsil edeceğini" belirtti.

Care Örgütü Başkanı Park So-youn da ülke genelinde faaliyet gösteren diğer köpek çiftliklerini ve mezbahaları takibe aldıklarını, yakın bir zamanda dava açacaklarını ifade etti.

Uzun zamandır Güney Kore mutfağında bulunan köpek eti için ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon köpeğin öldürüldüğü belirtiliyor.

Ülke halkı, köpek etinin vücuda dinçlik ve enerji verdiğine inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yasak Güney Kore Köpek Eti

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