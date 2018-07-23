HABER

Güney Kore'de milletvekili intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:46 | Son Güncelleme

Muhalefetteki Adalet Partisi milletvekili Ro Ho-çan, hakkındaki yolsuzluk iddiası nedeniyle intihar etti

Güney Kore'de dürüst ve reformcu imajıyla tanınan milletvekili Ro Ho-çan, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle intihar etti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan haberde, muhalefetteki Adalet Partisi milletvekili Ro Ho-çan'ın başkent Seul'de bir apartmanın 17. katından atlayarak hayatına son verdiği bildirildi.

Ro'nun, sanal ortamda ülke siyasetinin önde gelen isimlerine yönelik kamuoyu oluşturarak manipülasyon yapılmasıyla ilgili skandalın odağındaki, "Druking" mahlasıyla tanınan blog yazarının yardımcısından yaklaşık 44 bin dolar para aldığı iddia edilmişti.

Milletvekili, arkasında bıraktığı notta, parayı aldığını kabul ederken, yasadışı siyasi faaliyet için kullanmadığını belirtti.

"Druking" adlı blogun yazarı, bir bilgisayar programı aracılığıyla internette yorum üreterek belirli siyasi konular etrafında kanaat oluşturmakla suçlanmıştı. Şahsın başta Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğini yaptığı Demokrat Parti olmak üzere Güney Koreli siyasilerle kurduğu ilişikiler tartışmalara konu olmuş, savcılık olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

Güney Kore dünyada intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Şirket yöneticileri, pop yıldızları ve siyasetçiler gibi yüksek profilli kişilerin intiharlarına sık rastlanıyor.

Eski Devlet Başkanı Ro Mu-yun 2009 yılında ailesiyle ilgili ortaya çıkan yolsuzluk skandalının ardından intihar etmişti.

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!
'Keresteci' başkanın projesi köprüyü belediye işçileri yaptı; ziyaretçi akınına uğruyor'Keresteci' başkanın projesi köprüyü belediye işçileri yaptı; ziyaretçi akınına uğruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore intihar Milletvekili Ro Ho-çan

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

Ameliyat sonrası ellerini paylaşan doktor sosyal medyayı salladı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Trump'tan Ruhani'ye çok sert yanıt: Çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Demet Akalın'dan 'Okan Kurt'a haciz' açıklaması

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Abdulkadir Selvi yazdı: 'Tayyip’i asarlar şimdi' diyen kimdi?

Diğer Haberler
Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı! Özür videosundaki kendisi değilmiş

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Bedelli askerlik teklifinde 28 gün şartı 21 gün olarak değiştirildi

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Belediye otobüsünde Erdoğan'a hakarete gözaltı!

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

Yer: Beyoğlu! Kapkaççılar 2 kadına kabusu yaşattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

Meteoroloji'den İstanbul için sıcaklık uyarısı! Saat verildi, 45-48 dereceyi bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.