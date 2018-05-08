Güney Kore'de sanatçıların kara listeye alınması

SEUL/ Güney Kore'de muhafazakar devlet başkanları Lee Myung-bak ve Park Geun-hye, iktidarları sırasında hükümete karşı eleştirel tavır alan 8 bin 931 sanatçıyı devlet desteğinden mahrum bıraktı.

Konuya ilişkin kurulan Hakikatleri Araştırma Komitesi, 10 aylık soruşturma sonunda, 2008-2016 yıllarında iktidarda olan muhafazakar devlet başkanları Lee ve Park'ın görev dönemlerinde, toplam 8 bin 931 sanatçının ve 342 sivil toplum örgütünün hükümet politikalarına yönelik eleştirel tutumları nedeniyle "kara listeye" alındığını belirledi.

Komite, bulgularını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

İlk kez Lee döneminde başlayan, ardından Park'ın sistematik hale getirdiği farklı kara listelerde 2 bin 468 sinemacı, bin 707 edebiyatçı, bin 593 sahne sanatçısı olduğu belirtildi. Listede ayrıca müzisyenler, görsel sanatlarla ve geleneksel sanatlarla uğraşan sanatçılar ile radyo ve televizyon sektöründe çalışan kişiler de bulunuyor.

Listede Bong Joon-ho, Park Chan-wook ve Im Heung-soon gibi uluslararası festivallerde ödüller kazanan ünlü Güney Koreli sinemacılar da var.