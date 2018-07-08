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Güney Kore'de tekne kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:58 | Son Güncelleme

Ülkenin güneybatı açıklarında kargo şilebiyle çarpışarak alabora olan balıkçı teknesindeki 5 balıkçı kayboldu

Güney Kore'nin güneybatı açıklarında bir kargo şilebiyle çarpışarak alabora olan balıkçı teknesindeki 5 balıkçının kaybolduğu bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, sahil güvenlik yetkilileri, Kuzey Joella eyaletine bağlı Gunsan şehri açıklarındaki karides avcılığı yapan 7 tonluk balıkçı teknesinin 99 tonluk kargo şilebiyle çarpışarak alabora olduğunu ifade etti.

Teknenin 56 yaşındaki kaptanının da aralarında olduğu 5 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Sahil güvenlik birimleri, kayıpları bulmak üzere 9 devriye gemisi ve bir helikopterle bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sisli hava ve gece karanlığının çalışmaları zorlaştırdığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore tekne kazası

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