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Güney Kore'den nükleer diyalogla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:27 | Son Güncelleme

Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon: - "Kuzey ve Güney arasında güçlü ilişkilerin tesis edilmesi, ABD ve Kuzey Kore arasında başarılı nükleer diplomasinin şansını artırır"

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey ve Güney Kore arasında güçlü ilişkilerin tesis edilmesinin ABD ve Kuzey Kore arasında başarılı nükleer diplomasinin şansını artıracağını belirtti.

Birleşme Bakanlığı ve Yonhap Haber Ajansının başkent Seul'da ortaklaşa düzenlediği forumda konuşan Cho, Güney Kore'nin, Kuzey Kore, ABD, komşu ülkeler ve uluslararası toplumla yakın ilişkiler kuracağını ve iş birliğini geliştireceğini kaydederek, böylece Washington ve Pyongyang arasındaki anlaşmaların hızlıca ve eksiksiz olarak uygulanabileceğini ifade etti.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho, "Kuzey ve Güney Kore arasında güçlü ilişkilerin tesis edilmesi, ABD ve Kuzey Kore arasında başarılı nükleer diyaloğun şansını artıracaktır." dedi.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasıyla ilgili müzakereler devam ederken, bu sürecin kolaylaştırılması için gerekli çabanın gösterileceğini belirten Cho, Güney Kore haber ajanslarıyla Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı arasında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yakın zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret etmesinin beklendiğini söyleyen Cho, Pompeo ve Kuzey Koreli yetkililer arasında yapılacak görüşmelerin Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasıyla ilgili planların şekillenmesi için bir fırsat yaratacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
diplomasi Güney Kore Kuzey Kore nükleer

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