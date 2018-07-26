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Güney Koreli iki balıkçı teknesi çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

Güney Koreli iki balıkçı teknesi çarpıştı

Güney Koreli iki balıkçı teknesinin Japonya'nın Hokkaido Adası açıklarında çarpışmasının ardından kaybolan 3 denizciden haber alınamıyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'nın Sapporo kentinin yaklaşık 660 kilometre güneydoğusu açıklarında meydana gelen kazada 3 yabancı denizci kayboldu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'ya doğru yol alan "Geumyang-ho" balıkçı teknesinin, sabah erken saatlerde, "Tongyeong-ho" teknesiyle çarpıştığı belirtildi.

Kazada Geumyang-ho teknesi batarken teknedeki 7'si Güney Koreli 38 kişiden 35'i kurtarıldı.

Yabancı uyruklu kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Japonya sahil güvenlik ekipleri de destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı teknesi çarpışma Hokkaido Adası

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