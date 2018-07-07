Güney Koreli kadınlardan casus kamera çekimlerine karşı gösteri

Güney Kore'de binlerce kadın, kamuya açık alanlarda gizli kameralarla fotoğraf ya da görüntülerinin çekilmesine karşı gösteri düzenledi.

BBC'nin haberine göre, başkent Seul'de toplanan çoğu 20'li yaşlarında binlerce kadın, casus kamerayla çekim yapanlara, bu görüntüleri internette paylaşanlara ve izleyenlere ağır cezaların verilmesini talep etti.

Göstericilerin yüzlerini maske, şapka ve güneş gözlükleriyle kamufle etmesi dikkati çekti.

Güney Kore'de kadınların sürekli izinsiz görüntülenme endişesi taşıdığını dile getiren organizatörler, gösteriye 55 bin kişinin katıldığını bildirirken, polis katılımcı sayısını 20 bin olarak açıkladı.

Ülkede 2010'da sayısı bin 100 olan gizli kamera suçlarının, 2017'de 6 bin 500'e çıktığı ifade ediliyor.

