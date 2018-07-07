Güney Koreli kadınlardan casus kamera çekimlerine karşı gösteri

Güney Kore'de binlerce kadın, kamuya açık alanlarda gizli kameralarla fotoğraf ya da görüntülerinin çekilmesine karşı gösteri düzenledi.
BBC'nin haberine göre, başkent Seul'de toplanan çoğu 20'li yaşlarında binlerce kadın, casus kamerayla çekim yapanlara, bu görüntüleri internette paylaşanlara ve izleyenlere ağır cezaların verilmesini talep etti.
Göstericilerin yüzlerini maske, şapka ve güneş gözlükleriyle kamufle etmesi dikkati çekti.
Güney Kore'de kadınların sürekli izinsiz görüntülenme endişesi taşıdığını dile getiren organizatörler, gösteriye 55 bin kişinin katıldığını bildirirken, polis katılımcı sayısını 20 bin olarak açıkladı.
Ülkede 2010'da sayısı bin 100 olan gizli kamera suçlarının, 2017'de 6 bin 500'e çıktığı ifade ediliyor.
Yeni ve son KHK Resmi Gazetede yayımlandı! 700 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanlığı sistemi uyum kanunları düzenlendi
HDP'li Ayşe Acar Başaran TBMM'deki milletvekili yeminin yine 22 saniyede tamamladı!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum