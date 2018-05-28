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Güney Koreli pop müzik grubu BTS ABD'de zirveye oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

Güney Koreli pop müzik grubu BTS ABD'de zirveye oturdu

Güney Koreli pop müzik grubu "Bangtan Boys" (BTS), ABD'deki albüm listelerinde zirveye oturan ilk K-pop grubu oldu.

BBC'nin haberine göre, BTS'in bu ay çıkan yeni albümü "Love Yourself: Tear", albüm satışları, yükleme ve akış verileri değerlendirmeye alınan Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya oturdu.

BTS'in, Kore müziği ve dizilerinin dünya çapında yükselişe geçtiği "Kore Akımının" parçası K-pop dalında ABD albüm listelerinde zirveye oturan ilk grup olduğu belirtildi.

Billboard, "Love Yourself: Tear"in, "son 12 yılda zirveye oturan, daha çok yabancı bir dilin hakim olduğu parçaların yer aldığı ilk albüm" olduğu da ifade edildi.

Tüm dünyada kendilerine ARMY olarak adlandıran hayran kitlesine sahip olan ve sosyal medyada 10 milyon takipçisi bulunan BTS, Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Billboard 200 BTS Güney Kore

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