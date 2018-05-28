Güney Koreli pop müzik grubu BTS ABD'de zirveye oturdu

Güney Koreli pop müzik grubu "Bangtan Boys" (BTS), ABD'deki albüm listelerinde zirveye oturan ilk K-pop grubu oldu.
BBC'nin haberine göre, BTS'in bu ay çıkan yeni albümü "Love Yourself: Tear", albüm satışları, yükleme ve akış verileri değerlendirmeye alınan Billboard 200 müzik listesinde 1. sıraya oturdu.
BTS'in, Kore müziği ve dizilerinin dünya çapında yükselişe geçtiği "Kore Akımının" parçası K-pop dalında ABD albüm listelerinde zirveye oturan ilk grup olduğu belirtildi.
Billboard, "Love Yourself: Tear"in, "son 12 yılda zirveye oturan, daha çok yabancı bir dilin hakim olduğu parçaların yer aldığı ilk albüm" olduğu da ifade edildi.
Tüm dünyada kendilerine ARMY olarak adlandıran hayran kitlesine sahip olan ve sosyal medyada 10 milyon takipçisi bulunan BTS, Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V ve Jungkook'dan oluşuyor.
Muharrem İnce'nin korumalarının sahneden attığı İsmail Kalkan ilk kez konuştu
Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt
Pensilvanya tartışması büyüyor! Erdoğan'ın meydan okumasına Muharrem İnce'den cevap
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
Okuyucu Yorumları 0 yorum