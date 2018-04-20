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Güney Koreli şarkıcı Kayseri’ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:25 | Son Güncelleme

 GÜNEY Koreli şarkıcısı Lee Hongki, bir televizyon kanalının yeni müzik varyete şovu için Kayseri’ye geldi.

Güney Koreli şarkıcı Kayseri’ye geldi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GÜNEY Koreli şarkıcısı Lee Hongki, bir televizyon kanalının yeni müzik varyete şovu için Kayseri’ye geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan Lee Hongki'nin Kayseri'de olduğunu öğrenen Türk hayranları, ünlü sanatçıyı mesaj yağmuruna tuttu.
Güney Koreli şarkıcı, oyuncu, söz yazarı ve besteci, F.T. Island grubunun vokali Lee Hongki ile arkadaşları You Dohyun ve Ho Hyun Woo, Kayseri’ye geldi. Erkilet Havaalanı’ndan sosyal medyada bir fotoğraf paylaşan Lee Hongki ve arkadaşları daha sonra kentte bulunan bir restoranda ‘testi kebabı’ yedi, o anın fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaştı. Lee Hongki'nin Türk hayranları, paylaşımları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi, ünlü sanatçıyı mesaj yağmuruna tutarak bir araya gelmek istediklerini yazdı.
Sürpriz bir şekilde Türkiye’ye gelen Lee Hongki’nin, tvN’in yeni müzik varyete şovu ‘Rock Bros’ çekimleri için Kayseri’ye geldiği bilgisi paylaşıldı. Lee Hongki'nin Kayseri’den Nevşehir’in Avanos İlçesi’nde bulunan Paşabağ Vadisi’ne geçtiği ifade edildi.
Yaklaşık 20 gün sürecek gezinin bundan sonraki adresinin ise Yunanistan’ın Ithaca Adası olduğu iddia edildi.
Lee Hongki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, testi kebabını çok beğendiğini belirterek, “Şimdi sizlerin çabaları ve tıklamaları sayesinde ünlü testi kebabını yemeye geldik. İki kişilik olsa da paylaşarak yiyeceğiz, teşekkür ederiz. Bu gece güzel bir canlı yayın yapacağız uyumamanızı öneririm, gezimize devam edebilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var videolarımızı izleyin” dedi.

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