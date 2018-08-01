Güney Koreli tarikat lideri müritlerine eziyetle suçlandı

Güney Koreli Hristiyan tarikat liderinin, müritlerini başka bir ülkede zorla alıkoymak ve onlara dini ritüel kisvesi altında eziyet etmek suçlamasıyla ülkesinde gözaltına alındığı bildirildi.
Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Hristiyan tarikatı "İnayet Yolu Kilisesi"nin lideri Şin Ok-ju, Fiji Adası'nda düzenlediği dini toplantıda 400 kadar müridini pasaportlarına el koymak, onlara dini ritüel kisvesi altında fiziksel eziyette bulunmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kadın vaizin, şikayet üzerine 3 yardımcısıyla başkent Seul'deki Inçeon Havaalanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.
Güney Kore'de kıtlık olacağı kehanetiyle cemaatini 2014'ten bu yana Fiji Adası'nda toplayan vaizin, adaya gelen müritlerinin pasaportlarına el koyduğu, ardından "muhafızlar" adı verilen tarikat görevlilerinin müritlerin adadan ayrılmasını engellediği belirtildi.
Müritlerin adada dini ritüel kisvesi altında birbirlerine şiddet uygulamaya zorlandıkları iddia edildi.
Güney Koreli yetkililer tarikattan kaçmayı başaran 5 müridin şikayetlerinin ardından savcılığın operasyon başlattığını kaydetti.
Hristiyanlıktan esinlenen tarikatların Güney Kore'de çok sayıda takipçisi bulunuyor.
Şin, 2014'te ABD'nin New York şehrinde şizofreni hastası bir kişiyi dini ritüelle iyileştirmeye çalışırken ona fiziksel zarar vermekle suçlanmıştı.
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