Güney Koreli turistler gazilere minnettarlıklarını gösterdi

Isparta'da Güney Koreli turistler, bir araya geldikleri Kore gazilerine minnettarlıklarını ülkelerine özgü selamlama ile gösterdi.

Turistler, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kore gazileri ile bir araya geldi.

Tercüman aracılığıyla Kore gazileri ile iletişim kuran turistler, Türk milletine minnettar olduklarını belirterek, "Sizler sayesinde yaşıyoruz ve ayakta duruyoruz. Hepsi sizlerin sayesinde oldu. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Savaşırken sizden de bizden de şehit olan askerler oldu. Herkes adına bu selamı veriyoruz. Minnettarlığımızı sizlere göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra turistler, gazilerin önünde yere kapanarak geleneklerine göre selam verdi.

Bir süre sohbet eden Güney Koreli turistler ve gaziler arasında duygu dolu anlar yaşandı. Bir gazinin o yıllarda yaşadığı anısını anlatması üzerine bazı Güney Koreliler gözyaşlarına hakim olamadı.

Gazileri ülkelerine davet eden turistler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

