Güney Koreliler, Kuzey Kore konusunda Japonlardan daha iyimser

Çoktan seçmeli bir soruya yanıt olarak Güney Koreli katılımcıların yüzde 62,7'si, gelecek on yıl içinde ülke ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesini umarken, Japon katılımcıların yalnızca yüzde 15,3'ü aynı şekilde yanıt verdi.

Japon katılımcıların yüzde 65,1'i, Kuzey Kore ile ilgili meselelerin çözümünün zor olacağı yönünde görüş bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, "Genron NPO" isimli Japon düşünce kuruluşu ile Güney Kore Doğu Asya Enstitüsünün, mayıs ve haziranda ortaklaşa yürüttüğü yıllık ankette, her iki ülkedeki bin kişiden geçerli cevap alındı.

Güney Korelilerin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan vazgeçmesi noktasında Japonlardan daha iyimser olduğu ortaya çıktı.

Japonların yüzde 34,4'ü ise Koreler arası ilişkilerin istikrarsız kalacağını öngördü.

Yarımadanın geleceğiyle ilgili, Güney Koreli katılımcıların yüzde 33,7'si iki ülkenin birleşmesi gerektiğini, yüzde 24,9'unun ise iki ülkenin ayrı ayrı var olmaya devam etmelerini beklediklerini belirterek Avrupa Birliği'ne (AB) benzer bir birlik oluşturulabileceği görüşünü paylaştı.

Japonların yüzde 27,8'i konuyla ilgili emin olmadığını dile getirirken, yüzde 21,6'sı Kuzey ve Güney Kore'nin şimdiki gibi var olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Araştırmada, Güney Korelilerin yüzde 50,6'sı ile Japonların yüzde 46,3'ünün birbirlerine karşı olumsuz izlenime sahip olduğunu ortaya koydu. Bu yüzdenin geçen sene sırasıyla 56,1 ve 48,6 olduğuna dikkat çekildi.

Yonhap ajansı, aynı anketle ilgili, Güney Koreli katılımcıların yüzde 13,7'sinin, Japon katılımcıların ise yüzde 1,2'sinin, Kuzey Kore'nin nükleer silahları yok etmesine ilişkin beklentisini ifade ettiğini kaydetti.

Güney Korelilerin yüzde 45,6'sının, Japonların yüzde 24,3'ünün, Kuzey Kore'nin nükleer silahların yok edilmesi yönünde çaba sarf edeceğini ancak bunun zaman alacağını belirttiğini aktardı.

