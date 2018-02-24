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Güney Korelilerden Kore gazilerine duygulandıran saygı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 23:01 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece’ye gelen Kore heyeti, ilçede yaşayan Kore gazileri Aydın Yalçınkaya ve Ekrem Çakır’ı evlerinde ziyaret etti.

İstanbul Büyükçekmece’ye gelen Kore heyeti, ilçede yaşayan Kore gazileri Aydın Yalçınkaya ve Ekrem Çakır’ı evlerinde ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Güney Korelilerin, gazilere saygı için önlerinde yere kapanmaları duygu dolu anlara sahne oldu.
Büyükçekmece’nin Güney Kore’deki kardeş şehri Cheonan’dan gelen Belediye Başkanvekili Pil Young Lee ve beraberindeki heyette yer alan Won Tea Goak, Sang Tea Lee, Seungwoo Namgung ve Young Bok Kim, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte ilçede yaşayan Kore gazileri Aydın Yalçınkaya ve Ekrem Çakır’ı evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Korelilerin, gazilerin önüne geldiğinde yere kapaklanarak saygı göstermesi ise duygu dolu anlar yaşattı.

"Tarihten gelen dostluğumuz var"
Belediye Başkan Vekili Pil Young Lee, Kore’de savaşan Türk askerlerine büyük saygı ve minnet duyduklarını ifade ederek, "Kore’nin özgürlüğü ve demokrasisi için savaşan Türk askerlerine minnet borçluyuz. Kore ile Türkiye’nin tarihten gelen bu güçlü bağı bundan sonraki kuşaklar arasında da geliştirilerek sürdürülecektir" ifadesini kullandı.

"Duygulandık, gururlandık"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kore ve Türk halkı arasında Kore Savaşı’ndan sonra başlayan sıcak dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yıl pekiştiğini belirterek, "Güney Kore’deki kardeş şehrimiz Cheonan Belediyesi heyeti, Büyükçekmece’ye gelir gelmez ilk iş olarak ilçemizde yaşayan Kore gazilerimizi ziyaret etmek istediler. Koreli dostlarımızın bu vefalı davranışı bizleri oldukça duygulandırdı ve gururlandırdı" diye konuştu.
Kore heyetinin, Kore gazilerine gerçekleştirdikleri ziyarete Büyükçekmece Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Tanış’ta eşlik etti.

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