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Güney Kore’nin düğün geleneğini Ankara’ya taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Choi: - "Kore kültürünün önemli bir parçası olan bu düğün kültürünü Türk halkına tanıtmaktan mutluluk duyuyorum"

Ankara’daki Kore Kültür Merkezi Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen düğün gösterisi ile başkentte Güney Kore rüzgarı esti.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından düzenlenen etkinliğe, bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Hong Ghi Choi, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıdı.

Etkinlik, Kore'nin geleneksel düğün ritüellerinin anlatıldığı bir seminer ile başladı.

Seminerin ardından büyükelçilik çalışanlarının da aralarında yer aldığı gösteri ekibi, ülkenin geleneksel düğün ritüelleri canlandırdı.

Büyükelçilik Kültür Müsteşarı Dong Woo Choi AA muhabirine yaptığı açıklamada Kore'nin Türkiye ile kardeş ülke olduğuna dikkati çekerek, Kore kültürünü her yönden Türkiye'de tanıtmak istediklerini vurguladı.

Choi, "Kore geleneksel düğün gösterisi yaparak Kore kültürünün önemli bir parçası olan bu düğün kültürünü Türk halkına tanıtmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ardından Kore ve Türk lezzetlerinden oluşan ikramların yer aldığı resepsiyon verildi.

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