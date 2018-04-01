Güney Kuşak Yolunda inşaat çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Güney Kuşak Yolunun Kernek-Beydağı-Cemal Gürsel hattında çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Malatya kent içi trafiği başta olmak üzere mevcut çevre yolunun yükünü azaltacak Kuzey ve Güney Kuşak Yolları projesini etap etap hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Güney Kuşak yolunun Kernek bölümünde kavşak yapım çalışmalarına başladı.

8 kilometresi tamamlandı

Toplam uzunluğu 11.5 kilometre olan Güney Kuşak yolu; Çöşnük kavşağından başlayıp, Çöşnük, Fırat, Kernek, Beydağı ve Cemal Gürsel Mahallelerinden geçip, Fahri Kayahan Bulvarı Hava Lojmanları kavşağında son buluyor. 50 metre genişliğinde açılan Güney Kuşak Yolunun bugüne kadar 8 kilometrelik bölümü tamamlandı. Beydağı Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalan 3.5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kernek Şelalesi üst tarafına kavşak

Yolun Kernek Şelalesi üst tarafına kavşak çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Derme Suyunun geçtiği kanalın 100 metrelik bölümünün üstünü kapatacak.

“Bütün gücümüzle çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, güney kuşak yolunda incelemelerde bulundu. Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2 kuşak yolunda da son çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kuzey Kuşak yolunun Şehir Mezarlığı-Çarmuzu hattının bittiğini vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın güneyinde gerçekleşen kentsel dönüşüm projesi ile burası ayrı bir şehir hüviyetine büründü. Doğu-batı istikametindeki hatta her yıl önemli mesafeler kat ettik. Güney kuşak yolunda Kernek Şelalesinin üstünde bir kavşak çalışmamız var. Burada kot farkı 3-4 metre bu bölümü aşağı çekeceğiz. Yolda 110’un üzerinde yapı vardı. 44 yapının yıkımı gerçekleştirdik. 35 civarında ev sahibiyle de anlaştık. Geriye kalan evlerle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bunların yıkılmasıyla birlikte Güney kuşak yolu büyük oranda açılmış olacak. 2 kuşak yolumuzu da bitirmeyi arzuluyoruz. Bunun içinde bütün gücümüzle sahada çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Kuzey Kuşak yolu ile ilgili de bilgiler veren Başkan Çakır, “Yolumuzun asfaltı yapıldı. Yakın zamanda bu hattı hizmete açacağız. Kuzey kuşak yolunun 1.4 kilometrelik bölümü kaldı. Hanımınçiftliği hattını Battalgazi yoluna bağlayacak viyadük projemiz hazır. Bu bölümde 77 ev yolumuzun üzerinde bunlar ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Güney Kuşak yolunun önemli parçalarından olan Fahri Kayahan Bulvarı ile Yusuf Özal Caddelerinde geçtiğimiz yıl değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarını tamamlamıştı.