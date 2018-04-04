HABER

Güney Libya’nın Tuareg Kabilesi’nden Memur-Sen’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:16 | Son Güncelleme

Güney Libya’nın en büyük kabilelerinden Tuareg Kabileleri Heyeti, Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ile Levent Uslu, Güney Libya’nın en büyük kabilelerinden "Mavi Giyinenler" olarak bilinen Tuareg Kabileleri Heyeti’ni konfederasyon genel merkezinde kabul etti.

Güney Libya’nın Tuareg Kabilesi’nden Memur-Sen’e ziyaret

Güney Libya’nın en büyük kabilelerinden Tuareg Kabileleri Heyeti, Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ile Levent Uslu, Güney Libya’nın en büyük kabilelerinden "Mavi Giyinenler" olarak bilinen Tuareg Kabileleri Heyeti’ni konfederasyon genel merkezinde kabul etti. Yalçın, Tuareg Kabileleri Heyetinden Meclis Başkanı Qineedi Qıneedi, Kültür Meclisi Başkanı Anqıdazın Abkidah, STK’lar Birliği Başkanı Madi Alshaykh ve Kanuni Müsteşar Mohamed Ali Alsadık ile beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.
Heyete Memur-Sen’in Türkiye ve uluslararası faaliyetlerini anlatan Yalçın, İslam işbirliği Teşkilatı (OIC) ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek işbirliklerini güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yalçın, Türkiye’deki sendikal çalışmalar hakkında da Libya Heyetine bilgi verdi.
Tuareg Heyeti ise Güney Libya’daki Tuareg ve diğer aşiretlerin sorunlarını paylaşarak, terörün bölge halkına ve ekonomiye olumsuz etkilerini anlattı.
Libya’daki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaşan heyet, ikili işbirliklerine açık olduklarının altını çizdi.
Tuaregler, Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bir hafta Türkiye’de kalacak.

Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!
Sınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldıSınırda hareketlilik! Gazeteciler uyarıldı
Ankara'dan bomba kulis!Ankara'dan bomba kulis!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

FSM'nin kapatılması davasında ceza yağdı

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.