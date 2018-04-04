Güney Libya’nın Tuareg Kabilesi’nden Memur-Sen’e ziyaret

Güney Libya’nın en büyük kabilelerinden Tuareg Kabileleri Heyeti, Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ile Levent Uslu, Güney Libya’nın en büyük kabilelerinden "Mavi Giyinenler" olarak bilinen Tuareg Kabileleri Heyeti’ni konfederasyon genel merkezinde kabul etti. Yalçın, Tuareg Kabileleri Heyetinden Meclis Başkanı Qineedi Qıneedi, Kültür Meclisi Başkanı Anqıdazın Abkidah, STK’lar Birliği Başkanı Madi Alshaykh ve Kanuni Müsteşar Mohamed Ali Alsadık ile beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.

Heyete Memur-Sen’in Türkiye ve uluslararası faaliyetlerini anlatan Yalçın, İslam işbirliği Teşkilatı (OIC) ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek işbirliklerini güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yalçın, Türkiye’deki sendikal çalışmalar hakkında da Libya Heyetine bilgi verdi.

Tuareg Heyeti ise Güney Libya’daki Tuareg ve diğer aşiretlerin sorunlarını paylaşarak, terörün bölge halkına ve ekonomiye olumsuz etkilerini anlattı.

Libya’daki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaşan heyet, ikili işbirliklerine açık olduklarının altını çizdi.

Tuaregler, Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bir hafta Türkiye’de kalacak.