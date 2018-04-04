Güney Libya’nın Tuareg Kabilesi’nden Memur-Sen’e ziyaret

Güney Libya’nın en büyük kabilelerinden Tuareg Kabileleri Heyeti, Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Esen ile Levent Uslu, Güney Libya’nın en büyük kabilelerinden "Mavi Giyinenler" olarak bilinen Tuareg Kabileleri Heyeti’ni konfederasyon genel merkezinde kabul etti. Yalçın, Tuareg Kabileleri Heyetinden Meclis Başkanı Qineedi Qıneedi, Kültür Meclisi Başkanı Anqıdazın Abkidah, STK’lar Birliği Başkanı Madi Alshaykh ve Kanuni Müsteşar Mohamed Ali Alsadık ile beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.
Heyete Memur-Sen’in Türkiye ve uluslararası faaliyetlerini anlatan Ali Yalçın, İslam işbirliği Teşkilatı (OIC) ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek işbirliklerini güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Yalçın, Türkiye’deki sendikal çalışmalar hakkında da Libya Heyetine bilgi verdi. Tuareg Heyeti ise, Güney Libya’daki Tuareg ve diğer aşiretlerin sorunlarını paylaşarak, terörün bölge halkına ve ekonomiye olumsuz etkilerini anlattı.
Libya’daki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaşan heyet, ikili işbirliklerine açık olduklarının altını çizdi. Tuaregler, Ankara’da temaslarda bulunmak üzere bir hafta Türkiye’de kalacak.
Emekliye ayrılan vali böyle veda etti
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Trump: Çin'le ticaret savaşında değiliz, bizim aptallar o savaşı uzun yıllar evvel kaybetti
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum