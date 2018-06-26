Güney Sudan barış müzakereleri

Sudan'ın başkenti Hartum'da, Güney Sudanlı siyasi tarafların sürdürdüğü barış müzakerelerinde anlaşma sağlanan bazı konuların yarın açıklanacağı bildirildi.

Sudan Dışişleri Bakanı El-Dirdiri Muhammed Ahmed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarafların görüşmelerde bazı noktalarda anlaşma sağladığını ve gelişmelerin çarşamba günü kamuoyuna ilan edileceğini belirtti.

Ahmed, "Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalefet lideri Riek Machar arasındaki müzakereler ikinci gününde de barışçıl bir şekilde devam etti. Devlet Başkanı Ömer el-Beşir önderliğindeki toplantılar devam ediyor. Sonuçlar için yarının beklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan AA muhabirinin Sudan Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Mayardit ile Machar arasında imzalanacak anlaşma tüm cephelerde kalıcı bir ateşkes sağlanmasını öngörüyor.

El-Beşir, Güney Sudan hükümeti ile muhalifler arasında ara bulucu olmayı önermiş, teklifin kabul görmesiyle Hartum'da görüşmelerin yapılması kararına varılmıştı.