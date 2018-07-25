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Güney Sudan barış müzakereleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 23:25 | Son Güncelleme

Güney Sudan'daki siyasi partiler, hükümet ve meclisteki "güç dağılımı" konusunda anlaşmaya vardı

Güney Sudan'daki siyasi partiler, hükümet ve meclisteki güç dengelerinin dağılımına ilişkin anlaşmaya vardı.

Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed başkanlığında başkent Hartum’da gerçekleştirilen toplantıya, Güney Sudanlı tarafların yanı sıra Afrika Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) temsilcileri de katıldı.

Ed-Derdiri, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 35 kişilik Bakanlar Kurulunda, bir Devlet Başkanının dışında Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in 20, Sava Grubu’nun 9, diğer muhalif ittifakların ise 5 bakanı belirlenmesi noktasında anlaşmaya varıldığını söyledi.

Parlamentonun ise 550 milletvekilinden oluşacağını aktaran Ed-Derdiri, bunlardan 332'sinin Salva Kiir hükümetine, 128'inin Riek Machar muhalefetine, 50'sinin Sava Grubu'na verileceğini, kalan 40 vekilin de diğer parti ve gruplar için ayrıldığını kaydetti.

Ed-Derdiri, nihai imzanın 5 Ağustos'ta atılacağını açıkladı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

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Güney Sudan Barış Müzakereleri

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