Güney Sudan, BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını istemiyor

Güney Sudan hükümeti, ülkede BM kamplarındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonunun (UNMISS) görev süresinin uzatılmaması çağrısında bulundu.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyon Direktörü John Andruga, Wau eyaletinde BM kamplarındaki UNMISS bünyesinde görev yapan bazı yabancı polislerin sivillere yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Andruga hükümetin, cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar UNMISS'in görev süresinin uzatılmamasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) talep ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuai de bazı nedenlerle yerlerini terk ederek kamplara sığınan kişilerin istismar edilmek yerine korunması gerektiğini söyledi.

Güney Sudan sivil toplum kuruluşları (STK) ise kendilerinin yanı sıra hükümet ve UNMISS'ten oluşacak ortak soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yaptı. İlerleme İçin Toplumu Güçlendirme Örgütü (CEPO) direktörü de polis birimlerinin yaptığı eylemlerin BM misyonu ile çeliştiğini ifade etti.