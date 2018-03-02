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Güney Sudan, BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Güney Sudan, BM misyonunun görev süresinin uzatılmasını istemiyor

Güney Sudan hükümeti, ülkede BM kamplarındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonunun (UNMISS) görev süresinin uzatılmaması çağrısında bulundu.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyon Direktörü John Andruga, Wau eyaletinde BM kamplarındaki UNMISS bünyesinde görev yapan bazı yabancı polislerin sivillere yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Andruga hükümetin, cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar UNMISS'in görev süresinin uzatılmamasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) talep ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güney Sudan Enformasyon Bakanı Michael Makuai de bazı nedenlerle yerlerini terk ederek kamplara sığınan kişilerin istismar edilmek yerine korunması gerektiğini söyledi.

Güney Sudan sivil toplum kuruluşları (STK) ise kendilerinin yanı sıra hükümet ve UNMISS'ten oluşacak ortak soruşturma komisyonu kurulması çağrısı yaptı. İlerleme İçin Toplumu Güçlendirme Örgütü (CEPO) direktörü de polis birimlerinin yaptığı eylemlerin BM misyonu ile çeliştiğini ifade etti.

Ülkenin Wau eyaletindeki BM kamplarında UNMISS bünyesinde görevli Ganalı polis birimlerinin kamplarda sığınma arayan kadınlara cinsel tacizde bulunduğu yönünde suçlamalar olmuştu.

Suçlamalara ilişkin UNMISS'ten yapılan açıklamada, kamplardan gelen şikayetler üzerine haklarında soruşturma başlatılan 46 kişilik polis biriminin geri çağrıldığı duyurulmuştu.

BM Barış Gücü Misyonu iç savaşın yaşandığı Güney Sudan'da sivilleri her türlü şiddetten korumak, insan haklarını incelemek ve kontrol etmek gibi gerekçelerle 2011 yılından bu yana ülkede bulunuyor.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı darbe teşebbüsü iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Güney Sudan UNMISS

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