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Güney Sudan Devlet Başkanı'nın görev süresi uzadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

Güney Sudan Parlamentosu, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in görev süresini 2021 yılına kadar uzattı

HARTUM (AA) - Güney Sudan Parlamentosu, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in görev süresini 2021 yılına kadar uzattı.

Parlamentonun bugünkü oturumunda, 440 milletvekilinden 255'i, geçiş döneminin uzatılması ve Devlet Başkanı Mayardit’in görev süresinin üç yıl daha uzatılmasına onay verdi.

Devlet başkanının görev süresinin uzatılması, Güney Sudan Devleti ile muhalifler arasında devam eden barış görüşmeleri sırasında gelmesi dikkat çekti.

2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılan Güney Sudan’da, 2013'ten bu yana hükümet güçleri ile muhalefet arasındaki iç savaş devam ediyor.

Öte yandan, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir önderliğinde Hartum'da başlatılan barış görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması ve alınan kararların açıklanması bekleniyor.

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Güney Sudan

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