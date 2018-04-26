Güney Sudan'da 10 yardım görevlisi kayboldu

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da 10 insani yardım çalışanının kaybolduğunu duyurdu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin Orta Equatoria Eyaleti'nde hareket halinde olan bir insani yardım konvoyunun kaybolduğu ve konvoydaki 10 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Alain Noudehou, insani yardım görevlilerinin nerede oldukları hakkında derin endişe taşıdıklarını ifade ederek, "Bu insanlar, Güney Sudan halkına yardım etmek için buradalar ve hedef alınmamalılar. Meslektaşlarımız şartsız şekilde salıverilmeliler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaybolan yardım ekibinin içerisinde çeşitli yardım kuruluşları çalışanlarının yanı sıra BM'ye bağlı kuruluşlardan temsilcilerin olduğu kaydedildi.

Ülkede nisan ayı içerisinde aynı bölgede silahlı gruplar tarafından 7 yardım görevlisi kaçırılmış sonrasında ise serbest bırakılmıştı.

