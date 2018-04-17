HABER

Güney Sudan'da 200'den fazla çocuk savaşçı serbest bırakılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da 200'den fazla çocuk savaşçı serbest bırakılacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Güney Sudan'daki silahlı gruplarca silah altına alınan 200'den fazla çocuk savaşçının daha serbest bırakılacağını açıkladı.

UNICEF'ten yapılan duyuruda, en az 207 çocuğun bugün serbest bırakılarak tekrar ailelerine kavuşacağı belirtildi.

Serbest kalan çocuklara gıda yardımı ve psikolojik destek sağlanacağı kaydedilirken ayrıca eğitim fırsatı da verileceği ifade edildi.

Son olarak şubat ayında UNICEF, ülkedeki 311 çocuk savaşçının serbest kalmasına aracılık etmişti.

UNICEF geçen yıl sonunda yayımladığı raporda, ülkede 19 bin çocuğun silahlı güçler ve gruplar tarafından silah altına alındığını açıklamıştı.

Sudan'dan 2011'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

2015'te imzalanan barış anlaşmasının yürürlüğe sokulması amacıyla Aralık 2017'de yeniden başlayan görüşmelerin ilk turunda ateşkes kararı alınmış, şubattaki müzakerelerin ikinci turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Tarafların, 26 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da tekrar masaya oturması bekleniyor.

İngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırızİngiliz basınından çarpıcı Rusya iddiası: Saldırmaya hazırız
Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!Nişantaşı'ndaki Teşvikiye Camii'nde yangın!
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da kaç gün tatil olacak? İşte 2018 resmi tatiller takvimi

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı

Son dakika! TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de feci kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.