Güney Sudan'da 311 çocuk asker serbest bırakıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da silahlı gruplar tarafından kullanılan 311 çocuk askerin serbest bırakıldığını duyurdu.

BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Yambio bölgesindeki çocuk askerlerin serbest bırakılarak ailelerine dönmeye başladığı duyuruldu.

Açıklamada, UNMISS Başkanı David Shearer'in, "Çocuklar silah taşıyor ve birbirini öldürmemeli. Onlar oynuyor, öğreniyor ve arkadaşlarıyla eğlenmeli." ifadelerine de yer verildi.

Serbest bırakılanlardan 87'sinin kız olduğu belirtilen açıklamada, silahlı gruplarla görüşmesi için bölgedeki dini temsilcilerin aracılık ettiği kaydedildi.

BM, Güney Sudan'da 2013'de iç çatışmalar başladığından bu yana binlerce çocuğun silahlı grupların bünyesine dahil edildiğini açıklamıştı.