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Güney Sudan'da alıkonulan 10 insani yardım çalışanı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

Güney Sudan'da alıkonulan 10 insani yardım çalışanı serbest bırakıldı

Güney Sudan’da alıkonulan 10 insani yardım görevlisinin serbest bırakıldığı bildirildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, 5 gündür silahlı bir muhalif grup tarafından alıkonulan 10 insani yardım çalışanın serbest bırakıldığı, özgürlüklerine kavuşan çalışanların güvende ve sağlıklı oldukları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güney Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Alain Noudehou, başkalarını kurtarmak için hayatlarını riske atan insani yardım görevlilerinin ülkede karşılaştığı güvensiz ortamdan derin endişe duyduğunu ifade etti.

Noudehou, ülkedeki tüm çatışan taraflardan uluslararası insani hukuka riayet etmelerini ve insani yardım çalışanlarının ihtiyaç içindeki halka yardım ulaştırırken güven içinde olmalarını temin etmelerini istedi.

Alıkonulan yardım ekibinin içerisinde çeşitli yardım kuruluşlarının yanısıra BM'ye bağlı kuruluşların çalışanları da bulunuyordu.

Ülkede faaliyet gösteren İsviçre merkezli Medair isimli yardım örgütü hafta sonu yaptığı açıklamda, silahlı gruplarca ateş açılması sonucu 2 çalışanın öldüğünü duyurmuştu.

Sudan'dan 2011'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı ''darbeye teşebbüs'' iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Sudan insani yardım

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