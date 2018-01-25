Güney Sudan'da ateşkes izleme heyetine serbest geçiş hakkı

ADDİS ABABA (AA) - Güney Sudan'da geçen ay ateşkes imzalayan iç savaşın tarafları, ateşkes izleme heyetine askeri noktalar dahil her yere serbest geçiş hakkı tanınması için anlaşmaya vardı.

Siyasi gruplar, Güney Sudan'daki Ateşkes ve Geçiş Dönemi Güvenlik Düzenlemeleri İzleme Mekanizmasının (CTSAMM) düzenlediği çalıştay için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya geldi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan CTSAMM Başkanı İbrahim Abdülcelil, "Tüm ilgili taraflar bize serbest geçiş hakkı tanınmasında anlaşmaya vardılar." diye konuştu.

Tarafların askeri noktaların açığa çıkacağı endişesiyle anlaşmadan çekindiğini belirten Abdülcelil, kararın siyasi taraflara bu noktaların sır olarak saklanması garantisi verilmesiyle alındığını söyledi.

Güney Sudanlı taraflar, aralık ayında Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) öncülüğünde yürütülen müzakerelerde ateşkes kararı almıştı. Ülkedeki taraflar ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden anlaşmanın ihlal edildiğini duyurmuştu.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmışsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

(AA)