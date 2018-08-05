Güney Sudan'da barış sağlandı

Güney Sudan'da hükümet ile silahlı muhalifler, güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleri konusunda nihai bir anlaşma imzaladı.
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde başkent Hartum’da yapılan barış anlaşmasına, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhalif lider Riek Machar ve diğer siyasi parti temsilcileri imza attı.
Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.
Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.
Güney Sudan Devleti ile muhalifler, 2018’in haziran ayında ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum’da başlamıştı.
Taraflar, 25 Temmuz’da ise mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmıştı.
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